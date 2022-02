Les sanctions prises contre la Russie sont-elles efficaces ?

information fournie par Ecorama • 25/02/2022 à 14:05

Face à l'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis et l'Europe ont décidé de nouvelles vagues de sanctions économiques, financières et diplomatiques à l'encontre de la Russie. Ces sanctions sont-elles suffisantes ? Que faut-il en attendre comme conséquence ? L'analyse d'Olivier Dorgans, avocat, spécialiste des sanctions économiques et membre du cabinet Ashurst. Ecorama du 25 février 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com