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Les restes de Delphine Jubillar enfin retrouvés ?

information fournie par AFP Video 17/07/2026 à 10:06

Cinq ans et demi après la disparition de Delphine Jubillar, Cédric Jubillar a avoué devant la justice avoir tué son épouse et a conduit les enquêteurs là où il avait dissimulé le corps fin 2020. Les ossements retrouvés doivent désormais être analysés pour confirmer qu’il s’agit bien de ceux de Delphine Jubillar.

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