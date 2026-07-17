Cinq ans et demi après la disparition de Delphine Jubillar, Cédric Jubillar a avoué devant la justice avoir tué son épouse et a conduit les enquêteurs là où il avait dissimulé le corps fin 2020. Les ossements retrouvés doivent désormais être analysés pour confirmer qu’il s’agit bien de ceux de Delphine Jubillar.
Les restes de Delphine Jubillar enfin retrouvés ?
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