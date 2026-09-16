De retour de Madagascar, le Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale donne son sentiment sur les autorités de transition. "Il faut donner quitus si le dirigeant est sincère et l'accompagner. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront" assure -t-il sur France 24.
"Les relations avec nos partenaires africains ont changé" (Bruno Fuchs)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro