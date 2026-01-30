Elles représenteront la France lors des olympiques et paralympique de Milan Cortina. La snowboardeuse Chloé Trespeuch et la parasnowboardeuse Cécile Hernandez reviennent sur leur nouveau rôle de porte-drapeau.
Les porte-drapeau Chloé Trespeuch et Cécile Hernandez sur France 24
