Des paddles et une eau à moins de six degrés : des dizaines de personnes se sont élancées samedi sur le lac d'Annecy pour la GlaGla Race FreeStyle 2026.
Les participants à la GlaGla Race défient le froid en paddle sur le lac d'Annecy
