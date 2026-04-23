La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, accueille ses homologues du G7, ainsi que des représentants d'autres partenaires, avant une réunion du G7 consacrée à l'environnement, pour discuter de la biodiversité, des océans et de la désertification - mais en évitant d'aborder la question climatique, afin de ménager les Etats-Unis de Donald Trump.
Les ministres du G7 accueillis à Paris pour une réunion sur l'environnement
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