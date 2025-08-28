Selon les autorités ukrainiennes, au moins 14 personnes, dont trois enfants, ont été tuées à Kiev lors d'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky accusant Moscou de préférer "continuer à tuer" plutôt que négocier une paix.
Ukraine: 14 morts, dont des enfants, dans des frappes russes sur Kiev
