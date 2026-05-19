Les forces de sécurité syriennes interviennent sur les lieux de l'explosion d'une voiture piégée à Damas. Le ministère syrien de la Défense annonce qu'un soldat a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un bâtiment qui lui est affilié à proximité de la vieille ville de Damas. IMAGES
Les forces syriennes interviennent après l'explosion d'une voiture piégée à Damas
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