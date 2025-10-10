Deux ans après le massacre du 7-Octobre, la paix semble enfin possible à Gaza. Lors de l’attaque de 2023, le Hamas a tué plus de 1 200 personnes et fait 251 otages, dont une vingtaine sont supposés encore vivants. Les mesures de rétorsion israéliennes ont fait au moins 68 000 morts, selon le ministère de la santé du Hamas, dont des milliers d'enfants, et des millions de déplacés au sein de l'enclave palestinienne. Les conditions de vie sont catastrophiques, la famine sévit et l'ONU a déterminé qu'un génocide a été organisé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Les femmes et enfants de Gaza dans l’œil du cyclone
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro