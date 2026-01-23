Le Président Ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi à Davos que "les États-Unis sont beaucoup plus forts que la Russie" et que "nous devons arrêter Poutine".
"Les États-Unis sont beaucoup plus forts que la Russie" dit Zelensky à Davos
