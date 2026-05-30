Les Etats-Unis disposent de stocks d'armes plus que suffisants et sont "plus que capables" de redémarrer la guerre contre l'Iran, a affirmé samedi à Singapour le chef de la diplomatie américaine, Pete Hegseth, lors du Dialogue de Shangri-La, un grand forum consacré aux questions de défense.
Les Etats-Unis "plus que capables" de redémarrer la guerre avec l'Iran affirme Hegseth
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