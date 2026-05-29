Il y a quelques jours, une décision historique a secoué le monde du renseignement européen : l'Allemagne a renoncé au géant américain Palantir pour confier ses données ultrasensibles à une entreprise française, ChapsVision. C'est le point de départ d'une réflexion vertigineuse sur la souveraineté numérique ou encore l'éthique de la guerre algorithmique alors que le pape Léon XIV appelle à "désarmer l'IA". Alors que l'Albanie a confié un ministère à une intelligence artificielle, peut-on déléguer le pouvoir politique à des algorithmes ?
De Palantir à la vision du pape, quelle IA au plus haut niveau de l'État ?
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