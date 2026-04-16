La Maison Blanche a annoncé mercredi discuter de la tenue d'une deuxième session de négociations avec Téhéran, se disant "optimiste" sur les chances d'un accord.
Les Etats-Unis disent discuter d'un nouveau rendez-vous avec l'Iran
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