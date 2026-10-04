Les Brésiliens commencent à voter au premier tour de l'élection présidentielle opposant le président sortant de gauche Lula au sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-chef de l'Etat Jair Bolsonaro IMAGES
Les Brésiliens commencent à voter pour la présidentielle opposant Lula et Flavio Bolsonaro
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