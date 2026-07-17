À Buenos-Aires, des milliers de supporters célèbrent la victoire de l'Argentine sur l'Angleterre (2-1), synonyme de qualification pour la finale de la Coupe du monde, où l'équipe affrontera l'Espagne.
Les Argentins célèbrent la victoire en demi-finale, déception chez les Anglais
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