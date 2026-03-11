 Aller au contenu principal
Les accusations de Sylvia Bongo sont "de la comédie" selon Bertrand Zibi Abeghe

information fournie par France 24 11/03/2026 à 16:16

Dans un entretien accordé à France 24, l'ex-député et opposant d'Ali Bongo dénonce "l'indignation" et la "colère" causées par les déclarations de l'ex-Première dame Sylvia Bongo. Cette dernière accuse les autorités gabonaises, menées par l'actuel président Brice Clotaire Oligui Nguema, de lui avoir fait subir des actes de torture lors de sa détention de vingt mois après le coup d'État de 2023. "C'est de la comédie de très mauvaise facture", selon Bertrand Zibi Abeghe, qui a lui-même été emprisonné pendant six ans par le régime d'Ali Bongo.

L'offre BoursoBank