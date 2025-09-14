Le pape Léon XIV, qui fête ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus dimanche par milliers place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire.
Léon XIV fête ses 70 ans, des fidèles lui souhaitent un joyeux anniversaire au Vatican
