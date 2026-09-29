Reconduit à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine par le président Emmanuel Macron, le pape Léon XIV est monté lundi dans l'avion papal pour Rome, après une visite historique de quatre jours dans l'Hexagone.
Léon XIV a quitté la France au terme d'une visite historique
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