Menés 2-1 à la 88e minute, les Lensois avaient peu de chances de l’emporter. Pourtant, en trois minutes, les Sang et Or ont tout renversé, grâce notamment à leur capitaine Florian Thauvin. Deux buts dans le temps additionnel qui permettent à Lens de s’offrir le Slavia Prague pour leur premier match de Ligue des champions (3-1).
Lens s’offre une victoire épique pour lancer sa campagne de Ligue des champions
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