Les Moldaves sont appelés aux urnes dimanche 28 septembre pour des élections législatives décisives, moins d’un an après une présidentielle perturbée par l’ingérence russe et un référendum sur l’adhésion à l’Union européenne validé de justesse.
Législatives en Moldavie : la Gagaouzie, irréductible bastion pro-russe
