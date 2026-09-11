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Légendes urbaines avec Jewel Usain

information fournie par France 24 11/09/2026 à 19:00

Rendez-vous avec le rappeur Jewel Usain. En quinze ans de carrière, le chanteur a su constamment se distinguer par la très grande qualité de ses œuvres. Ovni dans l’univers du rap, il réussit à conquérir, avec patience et endurance, un public chaque jour plus nombreux. Dans cet épisode, la star du rap Japonais Acchi Mello et son ami d’enfance Guillaume lui offrent les vidéos surprises.

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