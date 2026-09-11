Rendez-vous avec le rappeur Jewel Usain. En quinze ans de carrière, le chanteur a su constamment se distinguer par la très grande qualité de ses œuvres. Ovni dans l’univers du rap, il réussit à conquérir, avec patience et endurance, un public chaque jour plus nombreux. Dans cet épisode, la star du rap Japonais Acchi Mello et son ami d’enfance Guillaume lui offrent les vidéos surprises.
Légendes urbaines avec Jewel Usain
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