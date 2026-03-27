"On a une dérive très préoccupante sur le terrain budgétaire des arrêts maladie. Ça fait partie des points, si on les traite trop tard dans l'année, on ne pourra pas avoir d'action possible, utile, efficace", pointe le Premier ministre Sébastien Lecornu en introduisant à Bercy une réunion de ministres sur les finances publiques et en insistant sur la nécessité de les "maîtriser", quoi qu'il arrive. SONORE
Lecornu pointe "une dérive très préoccupante" du nombre d'arrêts maladie
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