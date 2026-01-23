Le Premier ministre Sébastien Lecornu engage de nouveau la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote la partie "dépenses" du budget et l'ensemble du texte, après le rejet de deux motions de censure valant adoption de la partie "recettes". SONORE
Lecornu engage par un deuxième 49.3 sa responsabilité sur la partie "dépenses" du budget
