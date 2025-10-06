"La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle", déplore le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu après avoir remis sa démission au président de la République. SONORE
Lecornu déplore "les appétits partisans" qui ont conduit à sa démission
