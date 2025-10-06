 Aller au contenu principal
Lecornu déplore "les appétits partisans" qui ont conduit à sa démission

information fournie par AFP Video 06/10/2025 à 11:32

"La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle", déplore le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu après avoir remis sa démission au président de la République. SONORE

Crise de gouvernement
