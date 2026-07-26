Le Premier ministre Sébastien Lecornu arrive à la commémoration pour le père Hamel tué dans un attentat il y a dix ans à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), près de Rouen. IMAGES
Lecornu arrive à la commémoration pour le père Hamel, 10 ans après l'attentat
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