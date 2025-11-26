Le parc Vantara est accusé d'avoir importé depuis 2022 des milliers d'animaux pourtant classés parmi les espèces protégées. Si la direction du parc affirme vouloir protéger ces animaux menacés, des ONG et la CITES, l'organe chargé de classer les espèces protégées, s'inquiètent du flou sur la provenance des pensionnaires du parc. Vantara pourrait ainsi encourager le braconnage. L'Inde a échappé à une condamnation à la COP20 CITES qui se déroule en ce moment, grâce notamment aux Etats-Unis.
Le zoo Vantara en Inde accusé d'importer illégalement des espèces protégées
