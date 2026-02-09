 Aller au contenu principal
Le vice-président américain JD Vance arrive en Arménie

information fournie par AFP Video 09/02/2026 à 15:08

Le vice-président américain JD Vance arrive en Arménie alors que Washington cherche à consolider le processus de paix entre ce pays et son voisin, l'Azerbaïdjan. IMAGES

    Qu'il aille au diable. D'ailleurs, il va y aller puisqu'il doit visiter l'Azerbaidjan tout de suite après. Je rappelle que les US et les Israélites ont armé et entraîné les azeris pour faire la guerre contre l'Armenie. JDV vient Ai si recueillir les fruits de cette guerre, puis que l'Armenie est contrainte de céder une partie de son territoire pour la TRIPP road.

