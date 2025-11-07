Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi 6 novembre a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi.
Le typhon Kalmaegi fait au moins cinq morts au Vietnam après 188 aux Philippines
