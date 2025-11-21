Dans les montagnes frontalières de la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos, le Triangle d’or - ancien royaume de l’opium - est devenu une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Les drogues de synthèse, la méthamphétamine et la kétamine, y sont produites à l’échelle industrielle, avant d’être exportées en Asie et ailleurs dans le monde. Militaires thaïlandais, milices birmanes et triades s’affrontent dans l’ombre. La production dépasse celle de l'Amérique latine et des cartels mexicains. Enquête de nos correspondants, Constantin Simon, Aruna Popuri, William de Tamaris.
Le Triangle d’or en Asie, plaque tournante du narcotrafic à l’échelle mondiale
