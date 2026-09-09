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Le Tchad réfute une nouvelle fois toute implication dans le conflit soudanais

information fournie par France 24 09/09/2026 à 22:21

Mardi à Genève, le Tchad a réfuté une fois de plus toute implication dans le conflit soudanais alors qu’il participait à la 63ème session du Conseil des droits humains de l’ONU. N’Djaména a été accusée à de multiples reprises de servir de couloir logistique aux rebelles soudanais des Forces de soutien rapide, le gouvernement a nié systématiquement ces accusations.

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