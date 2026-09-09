Mardi à Genève, le Tchad a réfuté une fois de plus toute implication dans le conflit soudanais alors qu’il participait à la 63ème session du Conseil des droits humains de l’ONU. N’Djaména a été accusée à de multiples reprises de servir de couloir logistique aux rebelles soudanais des Forces de soutien rapide, le gouvernement a nié systématiquement ces accusations.
Le Tchad réfute une nouvelle fois toute implication dans le conflit soudanais
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro