Le spread italien de nouveau source de stress pour les marchés ?

information fournie par Ecorama • 16/10/2023 à 14:00

Le spread italien est de retour sur le devant de la scène financière. Avec une moyenne de 175 points de base ces 5 dernières années, l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne augmente de plus en plus, pour atteindre aujourd'hui 200 points de base, soit 2% d'écart. Faut-il s'inquiéter ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 17 octobre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com