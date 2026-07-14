La marque emblématique du fabriqué en France fait son entrée en bourse, ce 14 juillet. Un symbole pour une industrie textile qui tente de se réinventer le "Made in France" après des décennies de délocalisations et face à une concurrence asiatique toujours plus forte.
Le Slip français entre en bourse, un pari sur le "Made in France"
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