Le projet de budget de l'Etat pour 2026 est adopté par le Sénat en première lecture dans une version remaniée, et sera désormais soumis aux parlementaires des deux chambres réunis vendredi en commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de trouver un accord. SONORE
Le Sénat adopte le projet de budget de l'Etat pour 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro