Deux semaines après le double séisme dévastateur qui a frappé le Venezuela, le bilan humain reste dramatique : plus de 3500 morts et des dizaines de milliers de disparus. Plusieurs publications virales affirment le drame aurait été déclenché par des "faisceaux lasers" américains liés au programme scientifique HAARP. C'est totalement faux, et les images présentées comme des preuves sont de pures inventions numériques.
Le séisme au Venezuela, déclenché par des rayons lasers américains ?
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