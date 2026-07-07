 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constat amiable : comment bien le remplir après un accident (erreurs à éviter)

information fournie par Tout sur mes finances  07/07/2026 à 09:22

Après un accident de la route, bien remplir le constat amiable est essentiel.

Ce document permet à l'assureur de comprendre les circonstances du sinistre et de déterminer les responsabilités. Une erreur, un oubli ou une mauvaise case cochée peut retarder, voire réduire, l'indemnisation.

Dans cette vidéo, on vous explique pas à pas comment remplir correctement un constat amiable. Au programme :

  • Quand et où remplir le constat après un accident
  • Pourquoi il faut le compléter même en cas de désaccord
  • Les informations essentielles à renseigner (conducteurs, véhicules, assurances)
  • Comment cocher les bonnes cases dans la partie circonstances
  • L'importance du croquis et comment le rendre clair et exploitable
  • À quoi sert la rubrique "observations"
  • Ce que signifie réellement la signature du constat
  • Les délais d'envoi à l'assureur (5 jours ouvrés)
  • Le constat amiable électronique (e-constat auto) et sa valeur juridique

Un constat bien rempli, clair et précis, permet une prise en charge plus rapide et évite de nombreux litiges avec l'assurance.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

Découvrez le kiosque Tout sur mes finances
TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles

Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances

Je découvre le kiosque

Automobile / Equipementiers

Vidéos les + vues

1

Des hauts responsables de l'ONU visitent une usine en Afghanistan où travaillent des rapatriés

information fournie par AFP Video 06 juil.
1
2

Incendie dans les Pyrénées-Orientales : images d'avion Dash larguant du retardant

information fournie par AFP Video 06 juil.
3

Les incontournables du Festival d’Avignon 2026

information fournie par France 24 06 juil.
4

La troisième canicule en moins de deux mois s'étend sur les deux tiers du pays

information fournie par AFP 06 juil.
5

Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Ille-sur-Têt évacuée alors que les flammes s'approchent

information fournie par AFP Video 06 juil.
6

Lyhanna: perquisition en cours au domicile de Jérôme Barella dans le Gers

information fournie par AFP Video 06 juil.
7

Aveux de Cédric Jubillar: "un espoir qui renaît" de retrouver le corps de Delphine (avocate)

information fournie par AFP Video 06 juil.
1
8

La motion de censure "historique," la première "pour une action climatique" (députée)

information fournie par AFP Video 06 juil.
1

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
2

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
3

Royaume-Uni: sur le départ, Starmer muscle le budget militaire pour moderniser l'armée

information fournie par AFP 30 juin
3
4

Monaco: trois blessés, dont un oligarque ukrainien, dans l'explosion d'un colis piégé

information fournie par AFP Video 30 juin
5

Le Royaume-Uni dévoile son plan d'investissements dans la défense

information fournie par AFP Video 30 juin
6

Espagne: plus d'un million de demandes de régularisation ont été déposées par des sans-papiers

information fournie par AFP 30 juin
12
7

Images de Guam à l'approche du super-typhon « Bavi »

information fournie par AFP Video 04 juil.
8

Donald Trump se vante d'avoir mis l'Iran "à genoux" à la veille des 250 ans des États-Unis

information fournie par AFP Video 04 juil.
1

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

information fournie par Boursorama 08 juin
2

Washington lance de nouvelles frappes contre l'Iran

information fournie par AFP 11 juin
25
3

Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé

information fournie par AFP 12 juin
26
4

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
5

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
6

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
7

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
8

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank