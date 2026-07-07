Constat amiable : comment bien le remplir après un accident (erreurs à éviter)

information fournie par Tout sur mes finances • 07/07/2026 à 09:22

Après un accident de la route, bien remplir le constat amiable est essentiel.

Ce document permet à l'assureur de comprendre les circonstances du sinistre et de déterminer les responsabilités. Une erreur, un oubli ou une mauvaise case cochée peut retarder, voire réduire, l'indemnisation.

Dans cette vidéo, on vous explique pas à pas comment remplir correctement un constat amiable. Au programme :

Quand et où remplir le constat après un accident

Pourquoi il faut le compléter même en cas de désaccord

Les informations essentielles à renseigner (conducteurs, véhicules, assurances)

Comment cocher les bonnes cases dans la partie circonstances

L'importance du croquis et comment le rendre clair et exploitable

À quoi sert la rubrique "observations"

Ce que signifie réellement la signature du constat

Les délais d'envoi à l'assureur (5 jours ouvrés)

Le constat amiable électronique (e-constat auto) et sa valeur juridique

Un constat bien rempli, clair et précis, permet une prise en charge plus rapide et évite de nombreux litiges avec l'assurance.

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