Une double explosion près de l'hôtel où séjournait Emmanuel Macron est venue perturber la visite du président français à Damas. Mais le programme a été maintenu, en particulier le forum d'affaires franco-syrien. Derrière le rapprochement diplomatique entre la France et la Syrie, Paris espère prendre pied sur un marché de la reconstruction estimé à plus de 216 milliards de dollars. Mais entre concurrence des pays du Golfe, sanctions encore en vigueur et instabilité politique, les obstacles restent nombreux.
Syrie : la reconstruction attire les entreprises françaises
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