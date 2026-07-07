Alors que, dans plusieurs pays, la liberté d’expression est menacée par la montée du populisme, les designers ne peuvent plus se voiler la face. Yohji Yamamoto s’insurge, ses vêtements sont comme brûlés par le soleil. Issey Miyake exalte l’ombre des bambous, Jeanne Friot accuse les politiques, l’IFM exhorte ses étudiants à repousser les limites, KML, la griffe d’origine saoudienne, tourne en dérision les codes vestimentaires de l’Occident. Et toutes et tous de s’interroger, quelles propositions pour un futur vivable ?
Collections mode masculine printemps-été 2027, la planète brûle
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