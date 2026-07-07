Face aux pressions américaines concernant le Groenland et à la menace russe à l'est, le Danemark a fait de la défense européenne une priorité. De nombreuses fausses informations circulent sur Internet pour diviser le pays à ce sujet, mais des efforts sont déployés pour les contrer.
Menace russe, Groenland : au Danemark, la lutte contre les fausses informations
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