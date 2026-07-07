L'Allemagne réarme, alors que son économie se contracte, avec des milliers de suppressions de postes dans l’industrie et les services. Dans ce contexte, la Bundeswehr est devenue, presque par défaut, l'un des employeurs les plus attractifs du pays pour les jeunes : les candidatures ont bondi de 23% en janvier 2026. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité : pour beaucoup de jeunes Allemands, l'uniforme n'est pas un idéal, c'est un plan B. Reportage d'Anne Mailliet.
En Allemagne, l'armée attire les jeunes
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