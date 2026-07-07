A la Une de la presse, ce mardi 7 juillet, la nouvelle démonstration des capacités militaires de la Chine, qui a procédé, hier, à un tir d'essai de missile dans le Pacifique. Les réactions à l’annonce du Hamas de dissoudre son administration à Gaza. L’inquiétude face à la propagation rapide des incendies en Europe. L’élimination du Portugal par l’Espagne, 1 à 0, en 8èmes de finale du Mondial. Et le but de Kylian Mbappé contre une sénatrice paraguayenne raciste.
Mondial 2026: "Kylian Mbappé nous rend fiers d'être Français"
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