Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés présents sur son territoire. Le gouvernement prévoit aussi de commencer à renvoyer en France dès ce mois-ci de premiers migrants, conformément au traité conclu cet été avec Paris.
Le Royaume-Uni suspend la possibilité pour les réfugiés de faire venir leur famille
