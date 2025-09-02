 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Royaume-Uni suspend la possibilité pour les réfugiés de faire venir leur famille

information fournie par AFP Video 02/09/2025 à 11:03

Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés présents sur son territoire. Le gouvernement prévoit aussi de commencer à renvoyer en France dès ce mois-ci de premiers migrants, conformément au traité conclu cet été avec Paris.

