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"Le RN est aux portes de Marseille" : des rappeurs mobilisés pour faire barrage à Allisio

information fournie par AFP Video 20/03/2026 à 16:27

Des artistes de la scène rap marseillaise ont appelé jeudi à faire barrage à l'extrême droite, dimanche, pour le deuxième tour des élections municipales.

Municipales 2026
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