Des artistes de la scène rap marseillaise ont appelé jeudi à faire barrage à l'extrême droite, dimanche, pour le deuxième tour des élections municipales.
"Le RN est aux portes de Marseille" : des rappeurs mobilisés pour faire barrage à Allisio
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