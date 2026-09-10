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Le PSG lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava

information fournie par France 24 10/09/2026 à 15:18

Après un début de championnat poussif, le PSG s'est réveillé pour son grand retour en Ligue des champions, avec une victoire écrasante contre le club slovaque du Slovan Bratislava (6-1). Ousmane Dembélé, auteur de deux buts et de deux passes décisives, et Ferran Torres, qui a inscrit un triplé, ont été les grands artisans de cette victoire.

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