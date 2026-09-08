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Le programme de l'AfD, "un brun flippant"

information fournie par France 24 08/09/2026 à 07:38

A la Une de la presse, ce mardi 8 septembre, le jour d’après en Allemagne, où la victoire, dimanche, de l’AfD en Saxe-Anhalt, est séisme politique. La mobilisation, En France, des pompiers, pour obtenir plus de moyens après une saison estivale marquée par les incendies. Et une nouvelle tendance (odorante) chez les masculinistes.

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2 commentaires

  • 08:39

    Le grand n'importe quoi de la propagande officielle continue.

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