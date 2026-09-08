A la Une de la presse, ce mardi 8 septembre, le jour d’après en Allemagne, où la victoire, dimanche, de l’AfD en Saxe-Anhalt, est séisme politique. La mobilisation, En France, des pompiers, pour obtenir plus de moyens après une saison estivale marquée par les incendies. Et une nouvelle tendance (odorante) chez les masculinistes.
Le programme de l'AfD, "un brun flippant"
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