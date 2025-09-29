Le premier groupe aérien européen a confirmé lundi un vaste plan social. Plus de 20 % des effectifs administratifs seront supprimés d’ici 2030, soit 4 000 postes, alors que Lufthansa est sous pression financière et doit composer avec les retards de livraison d’avions neufs.
Lufthansa annonce 4 000 suppressions de postes pour restaurer sa compétitivité
