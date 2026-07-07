Le duc de Sussex, le prince Harry, arrive dans un groupe de réflexion londonien pour participer à un événement consacré aux Invictus Games, l’association caritative qu’il a créée pour les anciens combattants blessés. Son déplacement intervient alors qu’un tribunal doit rendre sa décision dans l’affaire qui l’oppose à l’éditeur du Daily Mail pour des allégations de collecte illégale d’informations.
Le prince Harry arrive à un événement à Londres, avant le verdict concernant des tabloïds
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