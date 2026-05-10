Le président russe Vladimir Poutine affirme que la guerre en Ukraine "touche à sa fin", tout en fustigeant les pays occidentaux pour leur aide à l'Ukraine.
Le président russe Poutine affirme que la guerre en Ukraine "touche à sa fin"
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