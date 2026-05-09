Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que son armée affrontait en Ukraine des forces "agressives" soutenues par l'Otan, lors d'un bref discours sur la place Rouge pour de modestes commémorations du 9-mai 1945 au premier jour d'une trêve acceptée par Kiev. Ce défilé a été marqué pas l'absence d'équipements militaires, tels que des chars et lances-missiles qui d'ordinaire remontent la place centrale de Moscou.
Moscou organise un défilé à plus petite échelle pour le Jour de la Victoire
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