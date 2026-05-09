Des secouristes recherchent des victimes parmi les décombres encore fumants après une frappe israélienne sur la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban. Les autorités libanaises ont fait état de huit personnes tuées dans des frappes aériennes israéliennes dans le sud du pays, tandis que d'autres raids ont visé une autoroute au sud de Beyrouth, en dehors des bastions traditionnels du Hezbollah et loin du centre des combats en cours. IMAGES
Liban: des secouristes recherchent des victimes après une frappe israélienne
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