En s'imposant contre Nantes (1-0) vendredi soir, Lens a assuré son retour en Ligue des champions la saison prochaine après trois ans d'absence. Le but de Mezian Mesloub, entré en jeu en fin de match pour ses débuts en professionnel à 16 ans, a également confirmé la descente en Ligue 2 des Canaris.
Lens retrouve la Ligue des champions et envoie Nantes en Ligue 2
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